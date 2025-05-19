Jelang Timnas Indonesia vs China, Branko Ivankovic Belum Kalah Lawan Negara ASEAN!

Pelatih Timnas China, Branko Ivankovic, belum pernah kalah lawan negara-negara ASEAN termasuk Timnas Indonesia (Foto: AFC)

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic, belum pernah kalah melawan negara-negara ASEAN termasuk Timnas Indonesia. Bagaimana rekornya?

Duel Timnas Indonesia vs Timnas China merupakan matchday sembilan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB.

1. Laga Menentukan

Aksi Nathan Tjoe-A-on dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi empat klasemen Grup C dengan nilai sembilan. China berada di urutan paling buncit dengan enam angka, sama dengan koleksi poin Timnas Bahrain di posisi lima.

Tentu laga Timnas Indonesia vs Timnas China amat menentukan bagi kedua kesebelasan. Skuad Garuda bisa menjaga peluang lolos otomatis atau ke babak keempat, sedangkan Team Dragons maksimal hanya bisa melaju ke putaran berikutnya.

Jelang laga tersebut, tentu menarik melihat seperti apa catatan Ivankovic melawan negara-negara Asia Tenggara. Pria berkebangsaan Kroasia itu Timnas Thailand (3x), Timnas Laos (2x), Timnas Indonesia (2x), Timnas Vietnam (2x), dan Timnas Singapura (2x).

Menariknya, dari sembilan laga itu, Ivankovic tidak pernah menelan kekalahan. Ia membawa tim asuhannya enam kali menang dan tiga imbang.