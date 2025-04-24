Nyatakan Siap Gabung Klub Besar, Jay Idzes Fokus Selamatkan Venezia FC Dulu

JAY Idzes menyatakan siap bergabung dengan klub besar di bursa transfer terdekat. Namun, ia ingin fokus menyelamatkan Venezia FC dulu dari jerat degradasi ke Serie B.

Idzes bisa dibilang menjadi komoditi hangat jelang bursa transfer musim panas 2025. Penampilannya yang apik bersama Venezia membuatnya dilirik sejumlah klub besar Italia, seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, hingga Atalanta.

1. Perkembangan

Terbaru, Torino juga disebut ikut memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pemilik tujuh scudetto itu bahkan dikabarkan mengutus Direktur Olahraga Davide Vagnati untuk menyaksikan langsung laga Venezia melawan Empoli di Stadion Carlo Castellani, akhir pekan silam.

Adanya minat dari klub-klub besar Italia ini tentu menjadi kabar baik bagi Idzes. Kapten Timnas Indonesia itu mengaku siap jika nantinya mendapat kesempatan untuk naik level dengan membela klub yang lebih besar.

"Ya, saya merasa siap (main di klub besar). Tapi sekarang fokus saya adalah menyelamatkan Venezia,” kata Idzes, dilansir dari Tutto Mercato, Kamis (24/4/2025).