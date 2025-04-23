Kisah Timnas Indonesia Taklukkan ASEAN All Stars di Stadion GBK, Menang Berkat Gol Bunuh Diri!

KISAH Timnas Indonesia menaklukkan ASEAN All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, menarik untuk diulas. Sebab, ini bukan kali pertama tim penuh bintang tersebut terbentuk.

ASEAN All Stars akan menghadapi Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, pada 28 Mei 2025 malam WIB. Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pelatih dan 17 pemain telah dipanggil.

1. Mei 2014

Tentu ini bukan kali pertama ASEAN All Stars dibentuk. Tim tersebut pernah melakoni pertandingan di SUGBK, Jakarta, pada 11 Mei 2014, guna menghadapi Timnas Indonesia dalam laga amal.

Skuad Garuda ketika itu dipimpin oleh Alfred Riedl. Sedangkan, Krishnasamy Rajagopal didapuk sebagai pelatih tim ASEAN All Stars.

2. Laga Amal

Pembentukan tim tersebut dan juga laga persahabatan melawan Timnas Indonesia dimaksudkan untuk amal. Dana yang terkumpul lalu diserahkan untuk korban Topan Haiyan di Filipina serta erupsi Gunung Kelud dan Sinabung di Indonesia.

Serupa dengan kali ini, Timnas Indonesia dan ASEAN All Stars diisi nama-nama terbaik di Asia Tenggara kala itu. Tim Merah Putih diperkuat Manahati Lestusen, Hariono, Firman Utina, Zulham Zamrun, dan lainnya.