Asnawi Mangkualam Masuk ASEAN All Stars untuk Lawan Manchester United, Port FC Beri Dukungan Penuh

ASNAWI Mangkualam masuk daftar pemain ASEAN All Stars untuk melawan Manchester United pada Mei 2025. Pesepakbola bintang Indonesia itu pun dapat dukungan dari klubnya asal Thailand, Port FC.

Port FC mendukung dua pemainnya yang masuk ASEAN All Stars. Selain Asnawi Mangkualam, ada Peeradon Chamratsamee. Skuad itu diketahui akan bertanding melawan Manchester United di laga eksibisi.

1. Lawan Manchester United

Ya, Manchester United akan berkunjung ke Malaysia dan Hong Kong dalam tur pramusim. Tim besutan Ruben Amorim itu akan menjalani sejumlah laga eksibisi, termasuk melawan skuad ASEAN All Stars.

Tim ASEAN All Stars akan diisi oleh pemain-pemain terpilih dari seluruh negara Asia Tenggara. Kedua tim akan bertanding dalam laga eksibisi di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei 2025.

Asnawi dan Peeradon termasuk dalam dua nama yang dipanggil ke skuad ASEAN All Stars. Asnawi merupakan perwakilan dari Indonesia, sedangkan Peeradon mewakili Thailand.