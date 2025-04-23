Bojan Hodak Ungkap Kunci Ketajaman Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

BANDUNG – Persib Bandung saat ini berstatus sebagai tim paling produktif mencetak gol kedua di Liga 1 2024-2025. Status itu diraih Persib dengan membukukan total 51 gol dari 29 laga yang sudah dimainkan, hanya kalah dari Dewa United yang mencetak total 55 gol.

Ternyata, ada fakta menarik di balik terciptanya 51 gol Persib tersebut. Tepatnya ada 12 pemain yang setidaknya masuk dalam 51 gol Persib di musim ini.

Kemampuan Persib tak bergantung kepada satu pemain membuat Persib begitu kuat di musim ini. Menurut pelatuh Persib, Bojan Hodak, itu adalah kunci ketajaman timnya.

1. Tampil Gacor dengan 51 Gol

Terbukti, 51 gol yang berhasil disarangkan Persib Bandung di Liga 1 musim ini terlahir dari semua lini. Dimulai dari bek tengah, bek sayap, gelandang bertahan, gelandang serang, winger hingga striker.

Ke-51 gol itu masing-masing dicetak Tyronne Del Pino Ramos (14 gol), David da Silva (7), Ciro Alves (6), Beckham Putra Nugraha (6), dan Gustavo Franca (4).

Persib Bandung vs Bali United

Kemudian Nick Kuipers (3 gol), Ryan Kurnia (3), Adam Alis (2), Muhammad Dimas Drajad (2), Gervane Kastaneer (1), Marc Klok (1), serta Mohamad Edo Febriansah (1). Sementara satu gol lainnya diciptakan oleh gol bunuh diri lawan.

“Ya, tahun ini saya rasa ada 12 pemain kami yang mencetak gol. Ini sangat penting karena anda tidak bisa bergantung pada satu pemain,” kata Bojan di Stadion GBLA, Rabu (23/4/2025).