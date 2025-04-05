Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025 Kelar Lawan Yaman U-17, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia U-17 semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia U-17 2025 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-17 dipastikan lolos Piala Dunia U-17 2025 kelar lawan Timnas Yaman U-17 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Al Faisal Stadium pada Senin, 7 April 2025 pukul 22.00 WIB. Namun, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar kondisi di atas terjadi.

Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita singgung dulu klasemen sementara Grup C Piala Asia U-17 2025 di matchday pertama. Timnas Yaman U-17 untuk sementara duduk di puncak klasemen Grup C dengan tiga angka dan selisih gol +2.

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Lanjut di posisi dua ada Timnas Indonesia U-17 dengan tiga poin dan selisih gol +1. Mengekor di posisi tiga dan empat ada Korea Selatan dan Afghanistan yang sama-sama belum mendapatkan poin.

Sesuai regulasi, dua tim yang finis teratas diizinkan lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025. Tak cuma lolos ke perempatfinal, tim yang finis dua besar di fase grup juga dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

1. Timnas Indonesia U-17 Menang atas Yaman U-17

Syarat pertama agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U-17 2025 adalah menang atas Yaman U-17. Peluang Timnas Indonesia U-17 menang atas Yaman U-17 cukup terbuka.

Hasil laga melawan Australia U-17 dapat dijadikan indikatornya. Timnas Indonesia U-17 sanggup menahan Australia U-17 dengan skor 0-0 di matchday pamungkas Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Sementara itu, Yaman U-17 dihajar Australia U-17 dengan skor 3-5 di laga uji coba jelang Piala Asia U-17 2025. Kepercayaan diri Timnas Indonesia U-17 juga sedang tinggi-tingginya karena baru saja menang 1-0 atas tim kuat Korea Selatan U-17.