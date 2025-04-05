Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jatah Libur Persib Bandung Habis, Adam Alis Fokus Hadapi Mantan Tim

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |02:34 WIB
Jatah Libur Persib Bandung Habis, Adam Alis Fokus Hadapi Mantan Tim
Adam Alis mulai fokus ke laga Persib Bandung vs Borneo FC di pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@adamalis93)
A
A
A

BANDUNG – Adam Alis mulai fokus ke laga Persib Bandung vs Borneo FC di pekan ke-28 Liga 1 2024-2025. Baginya, pertandingan ini tidak meski karena akan menghadapi mantan tim.

Jatah libur skuad Persib sudah habis seiring berakhirnya masa Idul Fitri 1446 H. Mereka sudah kembali berlatih pada Rabu 3 April 2025 usai mendapat libur empat hari.

1. Sangat Baik

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Adam mengaku kondisinya sangat baik jelang laga meski sebelumnya mendapatkan jatah libur. Selain menjaga kondisi tubuh dengan baik, ia juga mengontrol asupan makanan.

“Kami libur enggak begitu lama dari masing-masing temen-teman juga jaga kondisi dan pola makan dengan baik,” ujar Adam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dikutip Sabtu (5/4/2025).

2. Bukan Laga Spesial

Adam membenarkan dalam waktu dekat, Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC. Namun ia memastikan itu bukan laga spesial meski Pesut Etam merupakan mantan timnya.

“Enggak ada yang spesial karena di mana pun berada saya selalu kasih yang terbaik untuk tim, berusaha meraih maksimal di sana, walau pun kita lihat berat lawan Borneo tapi kami berusaha yang terbaik,” tegas Adam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629169/premier-padel-2025-milan-p1-duel-panas-para-bintang-dunia-live-di-vision-ote.webp
Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement