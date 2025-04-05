Jatah Libur Persib Bandung Habis, Adam Alis Fokus Hadapi Mantan Tim

BANDUNG – Adam Alis mulai fokus ke laga Persib Bandung vs Borneo FC di pekan ke-28 Liga 1 2024-2025. Baginya, pertandingan ini tidak meski karena akan menghadapi mantan tim.

Jatah libur skuad Persib sudah habis seiring berakhirnya masa Idul Fitri 1446 H. Mereka sudah kembali berlatih pada Rabu 3 April 2025 usai mendapat libur empat hari.

1. Sangat Baik

Adam mengaku kondisinya sangat baik jelang laga meski sebelumnya mendapatkan jatah libur. Selain menjaga kondisi tubuh dengan baik, ia juga mengontrol asupan makanan.

“Kami libur enggak begitu lama dari masing-masing temen-teman juga jaga kondisi dan pola makan dengan baik,” ujar Adam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dikutip Sabtu (5/4/2025).

2. Bukan Laga Spesial

Adam membenarkan dalam waktu dekat, Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC. Namun ia memastikan itu bukan laga spesial meski Pesut Etam merupakan mantan timnya.

“Enggak ada yang spesial karena di mana pun berada saya selalu kasih yang terbaik untuk tim, berusaha meraih maksimal di sana, walau pun kita lihat berat lawan Borneo tapi kami berusaha yang terbaik,” tegas Adam.