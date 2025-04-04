Tak Sekadar Ikatan Darah, Emil Audero Ungkap Penyebab Tertarik Bela Timnas Indonesia

PALERMO - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Emil Audero mengakui faktor ikatan darah membuat dirinya tertarik memperkuat Garuda. Namun, ternyata tak hanya sekadar ikatan darah, ada tantangan besar yang Emil Audero terima saat memutuskan mau dinaturalisasi.

Emil Audero merasa tertantang karena diminta membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Penjaga gawang Como 1907 yang tengah dipinjamkan ke Palermo itu pun antusias dan optimis bisa mencapainya.

1. Antusias Bela Timnas Indonesia

Seperti diketahui, Audero merupakan salah satu pemain keturunan terbaru yang membela Timnas Indonesia. Selain dia, ada Ole Romeny, Joey Pelupessy, dan Dean James.

Eks kiper Juventus itu sebenarnya sudah cukup lama dikaitkan bakal melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sampai akhirnya, dia resmi menjalani sumpah WNI pada awal Maret lalu.

Audero mengungkapkan kalau dirinya memilih menjadi WNI karena penjelasan yang dipaparkan Erick Thohir terkait perkembangan Timnas Indonesia. Kiper berusia 28 tahun itu mengaku tidak pikir panjang untuk memilih Skuad Garuda.

Emil Audero berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

"Pak (Erick) Thohir menjelaskan proyek mereka kepada saya, dan saya langsung menerimanya. Bukan hanya karena ikatan darah, tetapi juga secara profesional,” kata Audero, dikutip dari Tutto Mercato, Jumat (4/4/2025).

Salah satu yang membuatnya tertarik tentunya karena Timnas Indonesia saat ini punya peluang terbuka untuk tampil di Piala Dunia 2026. Itu membuat Audero termotivasi membawa Skuad Garuda ke panggung dunia.