HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Absen, Emil Audero Tak Sabar Main di Laga Timnas Indonesia vs China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |18:49 WIB
Maarten Paes Absen, Emil Audero Tak Sabar Main di Laga Timnas Indonesia vs China
Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero. (Foto: PSSI)
A
A
A

PALERMO - Tim Nasional (Timnas) Indonesia takkan diperkuat Maarten Paes di laga kontra China karena ia terkena akumulasi kartu. Melihat situasi itu, Emil Audero optimis akan dimainkan sang pelatih, Patrick Kluivert di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti.

Emil Audero sudah mendapatkan panggilan pertamanya untuk skuad Garuda ketika menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Namun kiper Palermo itu belum mendapat kesempatan bermain karena pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mempercayakan posisi kiper kepada Paes dalam dua laga lanjutan Grup C tersebut.

Paes sendiri tampil cukup apik dalam mengawal gawang Timnas Indonesia. Dia juga mencatat clean sheet saat Skuad Garuda bungkam Bahrain 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Tapi sayang, kiper FC Dallas itu mendapat kartu kuning karena dianggap mengulur waktu.

1. Tak Sabar Debut

Nah, kartu itu menjadi kartu kuning keduanya setelah sebelumnya Paes juga diganjar kartu saat debut melawan Arab Saudi pada September 2024. Kiper FC Dallas itu harus menerima hukuman larangan bermain satu pertandingan, yang artinya harus absen di laga kontra China.

Situasi itu menjadi angin segar tersendiri bagi Audero. Oleh karena itu, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini sangat percaya diri bisa menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat menjamu China pada 5 Juni 2025 mendatang.

Emil Audero berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
Emil Audero berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

“Dalam pemanggilan pertama saya, saya belum bermain. Tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan tampil pada 5 Juni di China karena kiper utama sedang menjalani skorsing,” kata Audero, disadur dari Tutto Mercato, Jumat (4/4/2025).

2. Senang Bisa Bela Garuda

Kendati belum memainkan laga debutnya, Audero mengatakan pengalaman bersama Timnas Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Kiper berusia 28 tahun itu ingin terus belajar untuk membuka wawasannya.

 

