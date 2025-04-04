Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Lecce vs Venezia FC: Jay Idzes Cs Incar 3 Poin demi Kabur dari Zona Degradasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |23:24 WIB
Lecce vs Venezia FC: Jay Idzes Cs Incar 3 Poin demi Kabur dari Zona Degradasi
Pemain Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

LECCE - Venezia FC bakal mengincar 3 poin saat bertandang ke markas Lecce di pekan ke-31 Liga Italia 2024-2025, pada Minggu 6 April 2025. Jay Idzes dan kawan-kawan memang wajib menang di Stadion Comunale Via del Mare nanti demi bisa menjauh dari zona degradasi.

Untuk bisa menang, pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco meminta anak buahnya bermain cerdas. Ia pun berharap Venezia FC bisa bermain kompak agar bisa menciptakan gol kemenangan di laga krusial tersebut.

1. Wajib Menang

Di Francesco mengatakan masih ada delapan laga tersisa di Liga Italia 2024-2025 yang harus dimaksimalkan oleh Venezia. Dia meyakini Jay Idzes dan kolega dapat bangkit agar dapat bertahan di kompetisi kasta teratas di Italia.

Terkait melawan Venezia, Di Francesco melihat timnya dan Lecce sama kuat. Jadi, Venezia perlu bermain cerdas agar dapat memaksimalkan peluang yang ada.

"Kami harus cerdas, seimbang. Di atas kertas, pertandingannya seimbang," kata Di Francesco dilansir dari Tutto Venezia, Jumat (4/4/2025).

Saat ini Venezia berada di posisi ke-19 klasemen sementara dengan 20 poin. Sementara itu, Lecce menempati posisi ke-17 dengan 25 poin.

Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)

Meski ada jarak poin, Di Francesco menilai kans Venezia mengejar Lecce terbuka lebar andai menang. Karena itulah ia mau para anak buahnya bermain maksimal.

"Mereka memiliki lebih banyak poin daripada kami, tetapi pertandingannya semakin sedikit dan semakin penting. Saya yakin ini bukan pertandingan terbaik dalam hidup Anda," sambung Di Francesco.

 

Halaman:
1 2
      
