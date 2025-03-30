Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Nova Arianto untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Tampil di Piala Asia U-17 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |18:42 WIB
Harapan Nova Arianto untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Tampil di Piala Asia U-17 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

DUBAI - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto memiliki harapan anak buahnya bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di Arab Saudi. Sebab jika sudah terbiasa dengan cuaca dingin Arab Saudi, Nova optimis Timnas Indonesia U-17 bis tampil maksimal di Piala Asia U-17 2025.

Piala Asia U-17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April. Sebagai persiapan akhir, Timnas Indonesia U-17 menggelar pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain mematangkan taktik, tim juga menjalani sejumlah laga uji coba melawan beberapa negara untuk mengukur kesiapan mereka.

1. Pentingnya Adaptasi Cuaca

Nova menjelaskan bahwa pemilihan Dubai sebagai lokasi TC karena memiliki karakteristik yang mirip dengan Arab Saudi, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk beradaptasi. Mantan asisten Shin Tae-yong itu menekankan pentingnya adaptasi cepat agar para pemain bisa tampil maksimal di turnamen nanti.

“(TC di Dubai) Ini menjadi persiapan akhir kita menuju Piala Asia termasuk bagaimana kita melakukan adaptasi dengan cuaca yang secara di Dubai dan di Arab Saudi akan sama,” kata Nova, dilansir dari kanal Youtube Timnas Indonesia, Minggu (30/3/2025).

“Cuaca di sini saat malam cuacanya hampir 20 derajat, jadi pemain harus bisa beradaptasi dengan cepat agar nanti saat kita tampil di Piala Asia, pemain sudah siap dengan kondisi cuaca,” tambahnya.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

2. Adaptasi dengan Lapangan

Selain itu, Nova juga menyoroti soal lapangan yang dianggap berbeda dengan lapangan yang di Indonesia. Dia juga meminta anak asuhnya bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Lapangan, saya lihat juga cukup berbeda dengan yang di Indonesia. Saya minta pemain bisa beradaptasi dengan cepat,” sambung Nova.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176995/nova_arianto-VAjD_large.jpg
Bukan Taktik, Nova Arianto Ungkap Faktor yang Dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 untuk Kalahkan Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/08/persebaya_surabaya_bersiap_menghadapi_psim.jpg
Derby Jatim Panas! Persebaya Siap Hancurkan Madura United Meski Persiapan Singkat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement