Harapan Nova Arianto untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Tampil di Piala Asia U-17 2025

DUBAI - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto memiliki harapan anak buahnya bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di Arab Saudi. Sebab jika sudah terbiasa dengan cuaca dingin Arab Saudi, Nova optimis Timnas Indonesia U-17 bis tampil maksimal di Piala Asia U-17 2025.

Piala Asia U-17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April. Sebagai persiapan akhir, Timnas Indonesia U-17 menggelar pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain mematangkan taktik, tim juga menjalani sejumlah laga uji coba melawan beberapa negara untuk mengukur kesiapan mereka.

1. Pentingnya Adaptasi Cuaca

Nova menjelaskan bahwa pemilihan Dubai sebagai lokasi TC karena memiliki karakteristik yang mirip dengan Arab Saudi, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk beradaptasi. Mantan asisten Shin Tae-yong itu menekankan pentingnya adaptasi cepat agar para pemain bisa tampil maksimal di turnamen nanti.

“(TC di Dubai) Ini menjadi persiapan akhir kita menuju Piala Asia termasuk bagaimana kita melakukan adaptasi dengan cuaca yang secara di Dubai dan di Arab Saudi akan sama,” kata Nova, dilansir dari kanal Youtube Timnas Indonesia, Minggu (30/3/2025).

“Cuaca di sini saat malam cuacanya hampir 20 derajat, jadi pemain harus bisa beradaptasi dengan cepat agar nanti saat kita tampil di Piala Asia, pemain sudah siap dengan kondisi cuaca,” tambahnya.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

2. Adaptasi dengan Lapangan

Selain itu, Nova juga menyoroti soal lapangan yang dianggap berbeda dengan lapangan yang di Indonesia. Dia juga meminta anak asuhnya bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Lapangan, saya lihat juga cukup berbeda dengan yang di Indonesia. Saya minta pemain bisa beradaptasi dengan cepat,” sambung Nova.