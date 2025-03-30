Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Minta Bantuan Jepang untuk Kalahkan Timnas Indonesia demi Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |16:32 WIB
Media China Minta Bantuan Jepang untuk Kalahkan Timnas Indonesia demi Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Suasana laga Timnas Indonesia vs Timnas China di pertemuan pertama Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal China, Sohu berharap Jepang bermain serius saat melawan Timnas Indonesia di laga pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media China itu menilai nasib Team Dragons –julukan Timnas China– kini tergantung dengan performa Jepang.

Ya, China tak bisa berjuang sendirian untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka membutuhkan Jepang untuk bisa menyingkirkan Timnas Indonesia, negara yang menjadi pesaing utama China di dua laga terakhir Grup C.

1. China Hanya Bisa Lolos Via Babak Keempat

Seperti yang diketahui, Grup C masih sangat sengit meski tinggal menyisakan dua laga lagi. Hanya Jepang, sang pemimpin Grup C, yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Sisanya, Australia, Arab Saudi, Timnas Indonesia, Bahrain, dan China kini masih bersaing ketat. Hanya saja, khusus Bahrain yang berada di posisi kelima dan China di peringkat keenam tak bisa lolos langsung karena sudah tak bisa finis sebagai dua tim terbaik.

Profil Behram Abduweli, Striker Timnas China Keturunan Etnis Uighur yang Bobol Gawang Timnas Indonesia AFC
Profil Behram Abduweli, Striker Timnas China Keturunan Etnis Uighur yang Bobol Gawang Timnas Indonesia AFC

Sehingga, China hanya bisa berharap lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan finis ketiga atau keempat di Grup C. Masalahnya, kini China berada di dasar klasemen dengan 6 poin

China diketahui menyisakan dua laga, yakni melawan Timnas Indonesia dan Bahrain. Kabar baiknya, dua negara itu sudah dikalahkan Team Dragons dipertemuan pertama mereka di Grup C.

2. Minta Bantuan Jepang

Jadi, kans China untuk menang lagi semakin besar. Namun, menyapu bersih dua laga terakhir itu masih belum cukup karena andai Timnas Indonesia menang melawan Jepang, maka China akan kalah saing soal selisih gol dari skuad Garuda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.webp
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Juara Lagi, Bos Dorna Sebut MotoGP Kini Hidup Kembali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement