Media China Minta Bantuan Jepang untuk Kalahkan Timnas Indonesia demi Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Suasana laga Timnas Indonesia vs Timnas China di pertemuan pertama Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

MEDIA asal China, Sohu berharap Jepang bermain serius saat melawan Timnas Indonesia di laga pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media China itu menilai nasib Team Dragons –julukan Timnas China– kini tergantung dengan performa Jepang.

Ya, China tak bisa berjuang sendirian untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka membutuhkan Jepang untuk bisa menyingkirkan Timnas Indonesia, negara yang menjadi pesaing utama China di dua laga terakhir Grup C.

1. China Hanya Bisa Lolos Via Babak Keempat

Seperti yang diketahui, Grup C masih sangat sengit meski tinggal menyisakan dua laga lagi. Hanya Jepang, sang pemimpin Grup C, yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Sisanya, Australia, Arab Saudi, Timnas Indonesia, Bahrain, dan China kini masih bersaing ketat. Hanya saja, khusus Bahrain yang berada di posisi kelima dan China di peringkat keenam tak bisa lolos langsung karena sudah tak bisa finis sebagai dua tim terbaik.

Profil Behram Abduweli, Striker Timnas China Keturunan Etnis Uighur yang Bobol Gawang Timnas Indonesia AFC

Sehingga, China hanya bisa berharap lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan finis ketiga atau keempat di Grup C. Masalahnya, kini China berada di dasar klasemen dengan 6 poin

China diketahui menyisakan dua laga, yakni melawan Timnas Indonesia dan Bahrain. Kabar baiknya, dua negara itu sudah dikalahkan Team Dragons dipertemuan pertama mereka di Grup C.

2. Minta Bantuan Jepang

Jadi, kans China untuk menang lagi semakin besar. Namun, menyapu bersih dua laga terakhir itu masih belum cukup karena andai Timnas Indonesia menang melawan Jepang, maka China akan kalah saing soal selisih gol dari skuad Garuda.