HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pesepakbola Top Eropa yang Masuk Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, Nomor 1 Rekan Setim Eliano Reijnders

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |16:09 WIB
7 Pesepakbola Top Eropa yang Masuk Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, Nomor 1 Rekan Setim Eliano Reijnders
Jayden Oosterwolde punya darah keturunan Indonesia. (Foto: Instagram/@jayden_oosterwolde)
A
A
A

7 pesepakbola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia menarik diulas. Salah satunya adalah rekan setim Eliano Reijnders.

Ya, sejumlah pemain keturunan dikaitkan dengan Timnas Indonesia saat ini. Kehadiran mereka dinilai bisa membuat skuad Garuda makin tangguh jika berhasil dinaturalisasi.

Bagaimana tidak, deretan pemain ini membela klub-klub di Eropa. Tak ayal, mereka punya pengalaman dan kualitas apik. Siapa saja mereka?

Berikut 7 pesepakbola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia:

7. Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

Salah satu pesepakbola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia adalah Jayden Oosterwolde. Dia kini membela klub Belanda, Feberbahce.

Jayden Oosterwolde punya darah keturunan Indonesia dan juga Suriname. Harga pasarannya kini menyentuh Rp260,72 miliar.

6. Pascal Struijk

Pascal Struijk berpotensi memperkuat Timnas Indonesia @pascalstruijk

Kemudian, ada Pascal Struijk. Pemain yang membela Leeds United ini memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orangtua ayahnya.

Pascal Struijk pun sudah didekati PSSI, tetapi menolak tawaran itu. Andai bisa membela Timnas Indonesia, kehadirannya bisa membuat tim makin kukuh karena pengalamannya. Harga pasarannya sendiri mencapai Rp278,11 miliar saat ini.

5. Jairo Reidewald

Jairo Riedewald diharapkan bela Timnas Indonesia saat lawan Australia

Selanjutnya, ada Jairo Reidewald. Pesepakbola berusia 28 tahun itu diketahui membela klub Belgia, yakni Royal Antwerp saat ini.

Kabarnya, Jairo Reidewald memang sudah didekati PSSI. Hanya saja, ada masalah dalam proses naturalisasinya sehingga perlu waktu untuk bisa membuatnya bisa membela Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
