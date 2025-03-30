Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Thom Haye Usai Bantu Almere City Menang: Mulai Terbiasa Perjalanan Jauh Usai Bela Timnas Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |15:43 WIB
Komentar Thom Haye Usai Bantu Almere City Menang: Mulai Terbiasa Perjalanan Jauh Usai Bela Timnas Indonesia!
Pemain Almere City FC, Thom Haye. (Foto: Instagram/almerecityfc)
A
A
A

TILBURG - Gelandang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye langsung dimainkan Almere City ketika baru tiba dari perjalanan jauh. Untungnya, Almere City berhasil memetik kemenangan berkat penampilan sang Profesor –julukan Haye.

Usai laga, Haye mengaku hanya memiliki waktu istirahat dan persiapan yang sedikit jelang membela Almere City. Namun, nyatanya ia bisa tampil maksimal karena sudah mulai terbiasa dengan perjalanan jauh usai membela Timnas Indonesia.

1. Mulai Terbiasa

Ya, Almere City menang 2-0 atas Willem II dengan dalam lanjutan Eredivisie 2024/2025. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Koning, Tilburg, Sabtu (29/3) kemarin, Haye mencatatkan satu assist untuk timnya.

Haye tampil solid menjaga lini tengah Almere City selama 90 menit meski hanya memiliki waktu istirahat yang singkat. Sebab, dia menempuh perjalanan jauh usai membela Timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Thom Haye beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@thomhaye)
Thom Haye beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@thomhaye)

Haye bercerita kalau dirinya baru tiba di Belanda pada Kamis pagi. Artinya, dia hanya beristirahat kurang dari 48 jam dalam menatap laga kontra Willem II. Kendati begitu, Haye mengaku sudah mulai terbiasa dengan perjalanan jauh seperti itu.

“Saya sudah cukup terbiasa, tapi ini adalah perjalanan yang paling melelahkan sejauh ini,” kata Haye, dikutip dari ESPN, Minggu (30/3/2025).

“Dalam sepuluh hari, saya harus ke Australia dan Jakarta. Saya baru mendarat pada Kamis pagi,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
