Timnas Indonesia U-17 Kalah 0-2 dari Iran U-17 di Laga Uji Coba Terakhir Jelang Piala Asia U-17 2025

TIMNAS Indonesia U-17 kalah 0-2 dari Timnas Iran U-17 dalam laga uji coba. Laga ini digelar sebagai persiapan jelang mentas di Piala Asia U-17 2025.

Duel Timnas Indonesia U-17 vs Iran U-17 digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu (30/3/2025) dini hari WIB. Setelah ini, skuad Garuda Asia akan fokus mempersiapkan diri menghadapi laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025 melawan Korea Selatan U-17 pada 4 April 2025.

1. Tumbang di Tangan Iran U-17

Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia U-17 kala melawan Iran U-17. Mereka kalah dua gol tanpa balas.

Dilansir dari laman SBR Sports, Minggu (30/3/2025), gol pertama Iran U-17 dicetak oleh Abolfazl Kazemi pada menit ke-60. Kemudian, selang tiga menit kemudian, Iran U-17 gandakan keunggulan lewat gol Ehsan Khardpesha.