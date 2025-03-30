Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Kalah 0-2 dari Iran U-17 di Laga Uji Coba Terakhir Jelang Piala Asia U-17 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |13:42 WIB
Timnas Indonesia U-17 Kalah 0-2 dari Iran U-17 di Laga Uji Coba Terakhir Jelang Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 kalah 0-2 dari Timnas Iran U-17 dalam laga uji coba. Laga ini digelar sebagai persiapan jelang mentas di Piala Asia U-17 2025.

Duel Timnas Indonesia U-17 vs Iran U-17 digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu (30/3/2025) dini hari WIB. Setelah ini, skuad Garuda Asia akan fokus mempersiapkan diri menghadapi laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025 melawan Korea Selatan U-17 pada 4 April 2025.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

1. Tumbang di Tangan Iran U-17

Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia U-17 kala melawan Iran U-17. Mereka kalah dua gol tanpa balas.

Dilansir dari laman SBR Sports, Minggu (30/3/2025), gol pertama Iran U-17 dicetak oleh Abolfazl Kazemi pada menit ke-60. Kemudian, selang tiga menit kemudian, Iran U-17 gandakan keunggulan lewat gol Ehsan Khardpesha.

 

