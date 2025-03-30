Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025: Misi Menuju Piala Dunia U-17, Live di RCTI dan GTV

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Aksi Timnas Indonesia U-17 capai misi tembus Piala Dunia U-17 ini bisa disaksikan live di RCTI dan GTV.

Ya, Ajang Piala Asia U-17 2025 akan menjadi medan pertarungan yang penuh tantangan bagi tim Garuda Asia. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, Timnas Indonesia U-17 siap menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara hebat Asia.

Setelah melakukan persiapan yang matang, Timnas Indonesia U-17 kini siap memulai perjalanan di turnamen bergengsi ini. Laga pertama Indonesia U-17 akan mempertemukan mereka dengan Korea Selatan yang merupakan salah satu tim kuat di Asia.

Pertandingan melawan Korea Selatan diprediksi akan sangat sulit bagi Garuda Asia. Namun, jika berhasil meraih kemenangan, Timnas Indonesia U-17 akan memiliki keuntungan besar untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Pada laga kedua, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Yaman. Di sini, Timnas Indonesia U-17 menargetkan tiga poin untuk membuka jalan ke babak selanjutnya.

Mengalahkan Yaman menjadi langkah penting untuk memuluskan perjuangan Garuda Asia menuju babak knockout. Mereka juga akan mendekatkan mereka pada impian besar lolos ke Piala Dunia U-17.

Pertandingan terakhir di babak penyisihan grup akan mempertemukan Timnas Indonesia U-17 dengan Afghanistan. Di laga krusial ini, Timans Indonesia U-17 wajib meraih tiga poin agar memastikan langkah mereka ke fase berikutnya.

Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia U-17 akan berjuang habis-habisan untuk mencapai target utama mereka yakni lolos ke Piala Dunia U-17. Tak ayal, menarik menantikan perjuangan skuad Garuda Asia.