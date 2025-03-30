Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025: Misi Menuju Piala Dunia U-17, Live di RCTI dan GTV

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |12:32 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025: Misi Menuju Piala Dunia U-17, Live di RCTI dan GTV
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Aksi Timnas Indonesia U-17 capai misi tembus Piala Dunia U-17 ini bisa disaksikan live di RCTI dan GTV.

Ya, Ajang Piala Asia U-17 2025 akan menjadi medan pertarungan yang penuh tantangan bagi tim Garuda Asia. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, Timnas Indonesia U-17 siap menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara hebat Asia.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

Setelah melakukan persiapan yang matang, Timnas Indonesia U-17 kini siap memulai perjalanan di turnamen bergengsi ini. Laga pertama Indonesia U-17 akan mempertemukan mereka dengan Korea Selatan yang merupakan salah satu tim kuat di Asia.

Pertandingan melawan Korea Selatan diprediksi akan sangat sulit bagi Garuda Asia. Namun, jika berhasil meraih kemenangan, Timnas Indonesia U-17 akan memiliki keuntungan besar untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Pada laga kedua, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Yaman. Di sini, Timnas Indonesia U-17 menargetkan tiga poin untuk membuka jalan ke babak selanjutnya.

Mengalahkan Yaman menjadi langkah penting untuk memuluskan perjuangan Garuda Asia menuju babak knockout. Mereka juga akan mendekatkan mereka pada impian besar lolos ke Piala Dunia U-17.

Pertandingan terakhir di babak penyisihan grup akan mempertemukan Timnas Indonesia U-17 dengan Afghanistan. Di laga krusial ini, Timans Indonesia U-17 wajib meraih tiga poin agar memastikan langkah mereka ke fase berikutnya.

Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia U-17 akan berjuang habis-habisan untuk mencapai target utama mereka yakni lolos ke Piala Dunia U-17. Tak ayal, menarik menantikan perjuangan skuad Garuda Asia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
AC Milan Sudah Dapat Striker, Tapi Masih Punya PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement