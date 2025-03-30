Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bahrain Kena Sanksi FIFA karena Hina Lagu Kebangsaan Jepang, Bagaimana dengan Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |11:49 WIB
Bahrain Kena Sanksi FIFA karena Hina Lagu Kebangsaan Jepang, Bagaimana dengan Indonesia?
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
BAHRAIN kena sanksi FIFA karena hina lagu kebangsaan Jepang. Bagaimana dengan nasib Indonesia?

Diketahui, FIFA berpotensi memberikan hukuman kepada PSSI. Hukuman berpotensi diberikan karena suporter Timnas Indonesia sempat menyoraki lagu kebangsaan Bahrain yang berkumandang sebelum laga dimulai.

Thom Haye beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@thomhaye)

1. Dikeluhkan Pelatih Bahrain

Aksi suporter Timnas Indonesia ini pun jadi sorotan Pelath Timnas Bahrain, Dragan Talajic. Dia menyayangkan apa yang dilakukan suporter Timnas Indonesia sebelum pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB itu.

“Saya mewakili kerajaan Bahrain. Saya menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65 ribu penonton yang ada di stadion,” ucap Dragam Talajic usai laga melawan Timnas Indonesia.

“Saya tahu Indonesia sebenarnya bisa lebih baik, terima kasih,” lanjutnya.

 

