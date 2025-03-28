Erick Thohir Rapat dengan Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg, Bahas Apa?

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, kedapatan rapat dengan pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg. Apa yang dibahas keduanya?

Kedua sosok itu diketahui bertemu dalam sebuah kesempatan. Erick mengunggah momen tersebut ke akun Instagram pribadinya @erickthohir.

1. Program

Pria yang juga Menteri BUMN itu mengatakan, pertemuan itu membahas soal program pembinaan dan kontinuitas program di Timnas Indonesia mulai dari level U-17 sampai senior. Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Sumardji yang merupakan Kepala Badan Tim Nasional (BTN).

“Bertemu dengan Pelatih Kepala Timnas U-23, Gerald Vanenburg dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Kombes Pol, Bapak Sumardji tentang program untuk pembinaan pemain Timnas Indonesia,” tulis Erick dalam instagram pribadinya, Jumat (28/3/2025).

2. Kontinuitas

Pria berusia 54 tahun itu menyampaikan mereka sepakat untuk membuat program kontinuitas mulai dari Timnas Indonesia U-17 sampai senior. Hal itu agar Skuad Garuda meraih hasil maksimal di kancah internasional. PSSI akan terus berupaya mencari talenta-talenta terbaik indonesia.

“Kami sepakat untuk kontinuitas program harus berjalan di Timnas Indonesia mulai dari level U-17, lalu U-20, U-23 dan senior, tidak terpisah sehingga jenjang talenta pemain bisa di lakukan,” terang Erick.