Jay Idzes Bicara Main Bareng Mees Hilgers dan Rizky Ridho di Timnas Indonesia

Jay Idzes bicara blak-blakan soal menjadi rekan duet bersama Mees Hilgers dan Rizky Ridho (Foto: Instagram/@jayidzes)

JAKARTA – Jay Idzes bicara blak-blakan soal menjadi rekan duet bersama Mees Hilgers dan Rizky Ridho di Timnas Indonesia. Baginya, kedua pemain itu sama-sama punya kualitas.

Saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia, lini pertahanan diisi Calvin Verdonk, Idzes, dan Hilgers. Sementara itu, saat tim asuhan Patrick Kluivert menang atas Timnas Bahrain, lini pertahanan diisi trio Idzes, Justin Hubner, dan Ridho.

1. Kualitas

Idzes mengatakan Ridho dan Hilgers punya kualitas dan sarat dengan pengalaman. Kedua pemain itu punya peran penting dalam mengawal pertahanan Skuad Garuda di putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Saya pikir keduanya pemain bagus, Mees bermain di level tinggi," kata Idzes di Jakarta, dikutip Rabu (26/3/2025).

2. Bukan Persoalan

Pemain Venezia itu mengakui pola komunikasi dengan Hilgers dan Ridho berbeda. Akan tetapi, hal itu bukan menjadi persoalan besar buatnya.

"Kadang, kami berkomunikasi bagus karena dia berbahasa Belanda juga. Jadi, bicara bahasa Belanda. Kalau sama Ridho, harus dengan bahasa Inggris," tutur Idzes.