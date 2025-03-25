Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Merah Putih Unggul 1-0!

Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Timnas Bahrain di babak pertama (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (25/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Skuad Garuda.

Gol di babak pertama dicetak oleh Ole Romeny (24’). Bahrain kesulitan untuk mengembangkan serangan sepanjang 45 menit.

Ole Romeny cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah lebih menguasai bola di menit-menit awal. Namun, duel sengit terjadi di lapangan tengah. Dalam 10 menit awal tak ada peluang berarti yang tercipta.

Peluang pertama didapat lewat tendangan bebas Thom Haye dari sudut sempit di menit ke-15. Namun, bola bisa ditepis kiper Ebrahim Lutfalla.

Bahrain mengintip peluang di menit ke-23. Ali Madan melepaskan tembakan mendatar dari jarak jauh tetapi melebar. Gol buat Indonesia tercipta di menit ke-24!

Berawal dari umpan panjang Haye, bola kemudian diarahkan ke Marselino. Ia mengoper ke Romeny yang berdiri bebas untuk mengubah skor menjadi 1-0. Usai unggul, Indonesia memilih mengendurkan serangan.

Situasi itu membantu Bahrain untuk mengembangkan permainan. Namun, Indonesia dengan brilian menutup semua celah. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.