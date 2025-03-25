Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Main 3 Bek, Joey Pelupessy Debut!

Simak daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Kedua kesebelasan menurunkan susunan pemain terbaiknya.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain merupakan matchday ke delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (25/3/2025) pukul 20.45 WIB.

1. Perubahan

Pelatih Patrick Kluivert melakukan perubahan dalam susunan pemain kali ini. Ia benar-benar sudah belajar banyak dari kekalahan telak 1-5 dari Timnas Australia pada Kamis 20 Maret 2025.

Kali ini, Kluivert memilih formasi 3-4-2-1. Posisi penjaga gawang diserahkan kepada Maarten Paes.

2. Belakang, Tengah, dan Depan

Sedangkan, Kluivert memilih tiga pemain di belakang. Mereka adalah Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner.

Bergeser ke tengah, pria asal Belanda itu percaya pada kuartet Kevin Diks, Joey Pelupessy, Thom Haye, dan Calvin Verdonk. Ini akan jadi debut bagi Pelupessy.