Ogah Main Bertahan, Patrick Kluivert Tegaskan Timnas Indonesia Tampil Agresif saat Lawan Bahrain!

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert, memastikan Garuda takkan bermain bertahan saat menjamu Bahrain. Kluivert menilai Timnas Indonesia wajib bermain agresif demi bisa mencetak gol kemenangan dan meraih 3 poin di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut.

Laga Timnas Indonesia vs Bahrain merupakan matchday ke-8 Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

1. Main Agresif

Jelang laga tersebut, Kluivert mengatakan Timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaiknya dan fokus sepanjang 90 menit permainan. Hal itu dalam upaya mereka mendapatkan tiga poin.

Karena mengincar menang, bukan imbang apalagi kalah, maka Timnas Indonesia wajib mencetak gol. Untuk itu, Kluivert bakal meminta Garuda bermain agresif.

"Nah, yang terpenting adalah kami memperoleh hasil yang baik. Kami berusaha untuk melihat kemenangan, tentu saja," kata Patrick Kluivert di Jakarta, dikutip Senin (24/3/2025).

Patrick Kluivert ingin antar Timnas Indonesia menang atas Bahrain Andka Rachmansyah Okezone

"Jadi, mungkin kami akan melakukannya dengan agresif, ya," tambahnya.

2. Optimis Menang

Pelatih asal Belanda itu mengatakan Timnas Indonesia antusias untuk melawan Bahrain, hal itu dapat dilihat sesi latihan di mana para pemain begitu semangat. Semua itu membuat Kluivert optimistis hal bahwa Garuda mampu meraih hasil seperti apa yang diharapkan.