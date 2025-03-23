Mees Hilgers Resmi Dicoret, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi mencoret Mees Hilgers dari daftar 23 pemainnya melawan Timnas Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunai 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 25 Maret 2025 malam WIB. Penyebabnya karena bek 23 tahun itu mengalami cedera paha dan segera pulang ke Belanda.

“Setelah kembali ke Jakarta, Mees (Hilgers) menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter Tim Nasional Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukan kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain,” tulis pernyataan resmi Timnas Indonesia, Okezone mengutip dari laman Kita Garuda, Minggu (23/3/2025).



“Dengan pertimbangan tersebut, Mees Hilgers akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC Twente. Tim Nasional Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Mees dan berharap ia dapat segera kembali ke kondisi terbaiknya,” lanjut pernyataan Timnas Indonesia.

1. Mees Hilgers Mengalami Cedera Lawan Timnas Australia

Mees Hilgers cedera di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia. (Foto: PSSI)

Sebelumnya, Mees Hilgers tampil 60 menit saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Ia cuma bermain 60 menit karena mengalami masalah pada pahanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Jakarta, bek bertinggi badan 185 sentimeter ini dipastikan absen melawan The Reds -julukan Timnas Bahrain. Berhubung Mees Hilgers dipastikan absen, Timnas Indonesia tinggal berkekuatan 28 pemain jelang menghadapi Bahrain.

Namun, sesuai regulasi, Patrick Kluivert hanya bisa mendaftarkan 23 pemain saja melawan Bahrain. Hal itu berarti, Patrick Kluivert harus mencoret lima nama lagi.