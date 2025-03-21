Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Perempatfinal UEFA Nations League 2024-2025: Belanda vs Spanyol 2-2, Italia vs Jerman 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |06:04 WIB
Hasil Perempatfinal UEFA Nations League 2024-2025: Belanda vs Spanyol 2-2, Italia vs Jerman 1-2
Timnas Belanda vs Spanyol di UEFA Nations League 2024-2025. (Foto: Instagram/onsoranje)
SEBANYAK empat pertandingan leg pertama perempatfinal UEFA Nations League 2024-2025 baru saja dimainkan pada Jumat (21/3/2025) dini hari WIB. Sejumlah laga menarik pun tercipta, seperti Tim Nasional (Timnas) Belanda yang ditahan Spanyol, Italia kalah dari Jerman, hingga Portugal yang tumbang di markas Denmark.

1. Belanda vs Spanyol

Timnas Belanda gagal meraih kemenangan saat menjamu Spanyol di Feyenoord Stadium karena ditahan tim tamu 2-2. Awalnya, Belanda tertinggal lebih dulu karena gol Nico Williams di menit 9.

Lalu De Oranje –julukan Timnas Belanda– mampu comeback berkat dua gol dari Cody Gakpo (28’) dan Tijjani Reijnders (46’). Disangka akan menang, comeback Belanda gagal karena Spanyol lewat Mikel Merino mencetak gol di injury tim babak kedua dan membuat laga berakhir 2-2.

2. Italia vs Jerman

Italia juga gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik. Mengawali pertandingan di Stadion San Siro dengan manis, Italia berhasil memimpin 1-0 berkat gol Sandro Tonali (9’).

Jerman baru bisa membalas di babak kedua berkat gol Tim Kleindienst (49’) dan Leon Goretzka (76’). Tentunya kemenangan itu menjadi modal yang baik bagi Der Panzer –julukan Timnas Jerman– untuk menghadapi leg kedua pada 24 Maret 2025 mendatang.

Timnas Italia vs Jerman. (Foto: Instagram/azzurri)
Timnas Italia vs Jerman. (Foto: Instagram/azzurri)

3. Kroasia vs Prancis

Secara mengejutkan, Prancis tumbang 0-2 dari Kroasia. Bermain di Stadion Poljud, Split, Kroasia, tim tuan rumah mampu membuat Prancis tak berdaya lewat kemenangan dua gol tanpa balas.

Dua gol dari Kroasia itu diciptakan oleh Ante Budimir (26’) dan Ivan Perisic (45+1’). Padahal, Prancis menurunkan kekuatan terbaiknya, namun masih tak bisa mengalahkan Kroasia.

 

