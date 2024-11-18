Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025: Israel Merana, Portugal hingga Italia Pesan Tempat!

SEBANYAK 6 negara telah memastikan tempat di perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025. Mereka ialah Timnas Portugal, Prancis, Italia, Jerman, Belanda dan Spanyol.

Timnas Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo sudah dipastikan finis sebagai juara Grup A1. Satu slot lagi dari Grup A1 diperebutkan Kroasia, Polandia dan Skotlandia yang masih akan memainkan matchday pamungkas pada Selasa, 19 November 2024 dini hari WIB.

(Timnas Portugal sudah lolos ke perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025. (Foto: X/@EURO2024)

Di Grup A2 ada Prancis dan Italia yang sudah memastikan tempat di babak perempatfinal. Mereka total mengemas 13 angka, unggul sembilan poin dari Belgia dan Israel yang menempati posisi tiga dan empat.

Lanjut ke Grup A3 ada Jerman dan Belanda yang telah memesan tempat di delapan besar. Terakhir dari Grup A4 ada Spanyol yang sudah memesan tempat di perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025.

Dari Grup A4 masih ada satu slot tersisa yang diperebutkan Denmark dan Serbia. Nantinya, delapan tim yang lolos ke perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025 akan tampil di babak delapan besar pada 20 dan 23 Maret 2025.

Sebelum tampil di perempatfinal, penghuni delapan besar ini akan lebih dulu menjalani drawing. Drawing dibagi ke dalam dua pot, yakni pot unggulan dan pot non-unggulan.