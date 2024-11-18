Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025: Israel Merana, Portugal hingga Italia Pesan Tempat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |07:13 WIB
Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025: Israel Merana, Portugal hingga Italia Pesan Tempat!
Timnas Portugal lolos ke perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

SEBANYAK 6 negara telah memastikan tempat di perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025. Mereka ialah Timnas Portugal, Prancis, Italia, Jerman, Belanda dan Spanyol.

Timnas Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo sudah dipastikan finis sebagai juara Grup A1. Satu slot lagi dari Grup A1 diperebutkan Kroasia, Polandia dan Skotlandia yang masih akan memainkan matchday pamungkas pada Selasa, 19 November 2024 dini hari WIB.

Timnas Portugal sudah lolos ke perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025. (Foto: X/@EURO2024)

(Timnas Portugal sudah lolos ke perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025. (Foto: X/@EURO2024)

Di Grup A2 ada Prancis dan Italia yang sudah memastikan tempat di babak perempatfinal. Mereka total mengemas 13 angka, unggul sembilan poin dari Belgia dan Israel yang menempati posisi tiga dan empat.

Lanjut ke Grup A3 ada Jerman dan Belanda yang telah memesan tempat di delapan besar. Terakhir dari Grup A4 ada Spanyol yang sudah memesan tempat di perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025.

Dari Grup A4 masih ada satu slot tersisa yang diperebutkan Denmark dan Serbia. Nantinya, delapan tim yang lolos ke perempatfinal UEFA Nations League A 2024-2025 akan tampil di babak delapan besar pada 20 dan 23 Maret 2025.

Sebelum tampil di perempatfinal, penghuni delapan besar ini akan lebih dulu menjalani drawing. Drawing dibagi ke dalam dua pot, yakni pot unggulan dan pot non-unggulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647551/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-ajang-internasional-australia-open-2025-efu.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Ajang Internasional Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/11/ronny_pasla.jpg
Persija Jakarta Berduka, Kehilangan Ronny Pasla Sang Kiper Legendaris Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement