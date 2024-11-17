Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Jerman dan Belanda Kompak Menang Telak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |06:03 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Jerman dan Belanda Kompak Menang Telak
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan telak Timnas Jerman 7-0 atas Timnas Bosnia & Herzegovina (Foto: X/@DFB_Team_EN)
HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam sudah diketahui. Timnas Jerman dan Timnas Belanda berhasil menang telak atas lawannya masing-masing.

Sebanyak sembilan pertandingan digelar pada malam hingga dini hari tadi. Rangkaian tersebut dimulai dengan duel antara Timnas Azerbaijan vs Timnas Estonia yang berakhir 0-0.

Timnas Jerman vs Timnas Bosnia & Herzegovina (Foto: X/@DFB_Team_EN)

Hasil paling mencolok terjadi pada laga Timnas Jerman vs Timnas Bosnia & Herzegovina. Duel di Stadion Europa-Park, Freiburg, Minggu (17/11/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 7-0!

Tim Kleindienst dan Florian Wirtz mengemas dua gol pada pertandingan itu. Sementara, tiga gol lain dibagi rata oleh Jamal Musiala, Kai Havertz, dan Leroy Sane.

Kemenangan itu membawa Timnas Jerman memuncaki Klasemen Grup 3 UEFA Nations League A 2024-2025 dengan nilai 13 dari lima laga. Mereka mengunci satu tiket ke perempatfinal.

Hasil positif juga diraih pesaingnya di grup tersebut yakni Timnas Belanda. Menjamu Timnas Hungaria di Stadion Amsterdam Arena, De Oranje menang telak 4-0!

Halaman:
1 2
      
