Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Tendangan Salto Cristiano Ronaldo Bantu Portugal Bantai Polandia 5-1

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan telak Timnas Portugal 5-1 atas Timnas Polandia (Foto: X/@selecaoportugal)

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam sudah diketahui. Timnas Portugal berhasil menang telak 5-1 atas Timnas Polandia, sedangkan Timnas Spanyol mengalahkan Timnas Denmark 2-1.

Sebanyak sembilan pertandingan UEFA Nations League 2024-2025 digelar Sabtu (16/11/2024) dini hari WIB. Skor paling mencolok tercipta di laga Timnas Portugal vs Timnas Polandia di Stadion Dragao, Porto.

Dua gol Cristiano Ronaldo membawa negaranya menang telak 5-0. Salah satu gol, tepatnya di menit ke-87, dicetaknya lewat tendangan salto!

Sementara itu, tiga gol lainnya dihasilkan oleh Rafael Leao (59’), Bruno Fernandes (80’), dan Pedro Neto (83’). Kemenangan ini mengukuhkan Portugal di puncak klasemen Grup 1 UEFA Nations League A 2024-2025 dengan 13 poin dari lima laga.

Beralih ke laga lain, duel Timnas Rumania vs Timnas Kosovo ditangguhkan. Hal itu diakibatkan perkelahian yang melibatkan pemain dari kedua kesebelasan jelang turun minum.

Momen itu terjadi gara-gara yel-yel dari pendukung Rumania yang dianggap melecehkan Kosovo. Alhasil, pemain tim tamu memboikot pertandingan dan tidak mau keluar dari ruang ganti usai istirahat.