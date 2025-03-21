Hasil Timnas Arab Saudi vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Menang 1-0, Green Falcons Tinggalkan Timnas Indonesia!

Timnas Arab Saudi menang 1-0 atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: X/@saudiNT_EN)

HASIL Timnas Arab Saudi vs Timnas China di lanjutan matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di King Saudi University Stadium pada Jumat (21/3/2025) dini hari WIB, Timnas Arab Saudi racikan Herve Renard menang 1-0.

Gol tunggal Timnas Arab Saudi diciptakan Salem Al Dawsari di menit ke-50. Berkat kemenangan ini, Timnas Arab Saudi racikan Herve Renard naik ke posisi tiga klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan sembilan angka.

Salem Al Dawsari cetak gol kemenangan Timnas Arab Saudi atas China. (Foto: X/@saudiNT_EN)

Timnas Arab Saudi hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara dengan Timnas Indonesia di tempat keempat, Arab Saudi unggul tiga angka.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim sama-sama menurunkan pola empat bek dalam laga ini. Timnas Arab Saudi tampil dengan pola 4-1-4-1, sedangkan Timnas China memainkan formasi 4-2-3-1.

Secara permainan, Timnas Arab Saudi benar-benar mendominasi permainan. Tim yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 ini mencatatkan penguasaan bola hingga 78 persen.

Dari segi pembuatan peluang, Timnas Arab Saudi melepaskan lima shot on target, berbanding nol milik China. Dalam laga ini, skuad Negeri Tirai Bambu -julukan China- bermain dengan 10 orang sejak menit 45+1 setelah Lin Liangming mendapat kartu merah. Meski begitu, skor sama kuat 0-0 di babak pertama.