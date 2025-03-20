Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Patrick Kluivert Usai Debutnya Bersama Timnas Indonesia Ternodai Kekalahan Telak 1-5 dari Australia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |23:08 WIB
Kata-Kata Patrick Kluivert Usai Debutnya Bersama Timnas Indonesia Ternodai Kekalahan Telak 1-5 dari Australia
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
KATA-kata Patrick Kluivert usai debutnya bersama Timnas Indonesia ternodai menarik diulas. Pasalnya, skuad Garuda kalah telak 1-5 dari Timnas Australia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, mengatakan bahwa sejatinya timnya sudah berusaha menampilkan performa terbaik pada laga itu. Hanya saja, lawan memberi perlawanan cukup ketat.

Ole Romeny di laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

1. Timnas Indonesia Tumbang

Ya, Timnas Indonesia tumbang saat melawan Australia di matchday ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3/2025) sore WIB.

Lima gol Timnas Australia dilesatkan oleh Martin Boyle (18’ (P)), Nishan Vellupillay (20’), Jackson Irvine (34’, 90’), dan Lewis Miller (61’). Sementara itu, Timnas Indonesia hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Ole Romeny (78’).

2. Reaksi Patrick Kluivert

Patrick Kluivert mengatakan Timnas Indonesia berusa menampilkan performa terbaiknya dalam laga itu. Namun, Australia memberikan perlawanan cukup ketat sehingga tim asuhannya kehilangan poin.

"Tentu saja, itu gaya permainan saya. Saya pikir kita telah melihatnya sejak awal laga kita mendominasi permainan. Saya pikir kami tampil lebih baik daripada Australia," kata Patrick Kluivert usai laga.

Pelatih asal Belanda itu juga menyayangkan Kevin Diks gagal mencetak gol lewat penalti pada menit ke-8. Dia meyakini jika saat itu terjadi gol, hasil akhir akan berbeda.

"Namun sayangnya, betapa pentingnya untuk mencetak gol saat penalti atau tidak. Tentu saja, apa yang dilakukan secara mental adalah hal yang besar. Jika Anda mencetak gol dan skor 1-0, saya yakin ini akan jadi laga yang berbeda," ucap Patrick Kluivert.

"Sayangnya, penalti tidak bisa Anda cetak setiap saat. Namun, itu hanya terjadi di satu momen, dan itu sangat disayangkan," tambahnya.

 

Telusuri berita bola lainnya
