Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Garuda Tumbang 1-5

Timnas Indonesia kalah 1-4 dari Timnas Australia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: AFC)

SYDNEY – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Sydney Football, Sydney, Kamis (20/3/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 5-1 untuk The Socceroos.

Gol Australia dicetak dari penalti Martin Boyle (18’), sepakan Nishan Velupillay (20’), dan tembakan Jackson Irvine (34’, 90'). Indonesia hanya bisa memperkecil skor lewat Ole Romeny (78’).

Penalti Martin Boyle mengubah skor Timnas Australia vs Timnas Indonesia 1-0 (Foto: X/@Socceroos)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan memulai dengan cukup hati-hati. Namun, Indonesia mengancam di menit kelima lewat sundulan Jay Idzes memanfaatkan umpan tendangan bebas Calvin Verdonk, tapi bisa ditepis Mathew Ryan.

Hadiah penalti didapat Indonesia di menit ketujuh setelah Rafael Struick dijegal lawan di kotak penalti. Sayangnya, eksekusi Diks membentur mistar gawang. Padahal, Ryan sudah bergerak ke arah yang salah.

Australia juga mendapat hadiah penalti setelah Lewis Miller dilanggar Nathan Tjoe-A-On di menit ke-15. Eksekusi Boyle dengan manis menipu Maarten Paes.

Selang dua menit, gawang Paes lagi-lagi bobol. Kali ini, Velupillay sukses menyelesaikan umpan terobosan. Australia unggul 2-0. Setelah unggul, mereka memilih bermain bertahan.

Walau begitu, Australia masih sesekali menyerang. Irvine sukses menambah keunggulan di menit ke-34. Tembakan pertamanya ditepis Paes tetapi bola muntah mampu disambarnya untuk menjadi gol.

Setelah itu, Australia memilih menjaga tempo. Sementara, Indonesia coba membangun serangan. Sayangnya, tidak ada gol tercipta. Skor masih 3-0 untuk Timnas Australia.

Babak Kedua

Selepas istirahat, Indonesia coba kembali menyerang dengan cepat. Beberapa peluang didapat terutama lewat bola mati dalam 10 menit pertama. Sepakan Romeny di menit ke-52 sayangnya masih bisa ditangkap Ryan.

Australia membalas di menit ke-60 lewat Brandon Borrello tetapi bisa ditepis Paes dan menjadi tendangan penjuru. Namun, Australia justru menambah gol dari situasi tersebut. Umpan Craig Goodwin bisa disundul Miller untuk menjadi 4-0.