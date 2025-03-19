Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Australia Sebut Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Medioker, Selevel dengan Tony Popovic

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |06:27 WIB
Media Australia Sebut Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Medioker, Selevel dengan Tony Popovic
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut media Australia juru taktik medioker (Foto: PSSI)
MEDIA Australia berani menyebut juru taktik Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebagai pelatih medioker. Ia dinilai berada satu level dengan Tony Popovic selaku pelatih Timnas Australia.

Laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia akan berlangsung pada matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan dimainkan di Stadion Sydney Football, Australia, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

1. Medioker

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berpose jelang berangkat (Foto: Okezone/Andri Bagus)
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berpose jelang berangkat (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Jelang duel itu, media setempat, The Roar, menyebut Kluivert dan Popovic ada di level yang setara yakni sama-sama medioker. Yang satu tak punya rekam jejak bagus, sedangkan yang lain dipertanyakan pemilihan pemainnya.

"Jadi laga mendatang bukan sekadar laga kualifikasi piala dunia,” ulas The Roar, dikutip Rabu (19/3/2025).

“Bukan hanya sekadar duel dua negara bertetangga, melainkan ini juga menandai pertemuan dua pelatih medioker: Tony Popovic, yang pemilihan pemainnya memunculkan pesimisme; dan Patrick Kuivert, yang perjalanan karier sebagai pelatih terbilang buruk sejauh ini,” imbuh media tersebut.

"Ketika kalian melihat dua pelatih dengan riwayat yang buruk dan tidak meyakinkan berhadapan satu sama lain, pertanyaannya adalah: Apa yang bakal kalian tonton?" lanjut ulasan itu.

 

