Prabowo Resmikan 17 Stadion Berstandar FIFA, Erick Thohir: Momentum Bangun Karakter Bangsa Melalui Sepakbola

SIDOARJO – Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan 17 stadion berstandar FIFA di Indonesia lewat acara di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/3/2025). Momen itu dinilai Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai momentum untuk membangun karakter bangsa melalui sepakbola.

Erick menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah memberikan dukungan besar kepada PSSI melakukan transformasi sepakbola Indonesia. Salah satunya mengalokasikan anggaran besar untuk memperbaiki stadion-stadion demi meningkatkan standar keamanan dan keselamatan.

1. Momentum

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion berstandar FIFA di Indonesia

Erick menjelaskan ini menjadi momentum bagus untuk membangun sepakbola Indonesia menjadi lebih baik. Sebanyak 17 stadion yang telah direnovasi ini telah memenuhi standar FIFA.

"Peresmian ini bukan hanya sekedar peresmian fasilitas olahraga tetapi juga untuk membangun karakter bangsa melalui sepakbola," ujar Erick dalam keterangan resmi PSSI, Senin (17/3/2025).

2. Program

Lebih lanjut, Erick menjelaskan pihaknya telah menyusun program keberlangsungan sepakbola di daerah dengan dukungan PSSI. Program tersebut antara lain adalah membangun kembali klub-klub amatir di setiap daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/ kota, mau pun di tingkat desa.