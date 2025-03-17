Presiden Prabowo Resmikan 17 Stadion Standar FIFA di Indonesia

SIDOARJO – Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan 17 stadion berstandar FIFA. Ia tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pendahulunya, Presiden Joko Widodo, yang memulai proses pembangunan tersebut.

1. Syarat

Acara peresmian itu berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/3/2025). Prabowo mengatakan, semua stadion itu sudah diinspeksi FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat.

"Saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang bekerja keras sehingga kita hari ini meresmikan 17 stadion yang punya standar internasional, yang diinspeksi FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA," kata Prabowo.

"Jadi ini prestasi bagaimana pun adalah prestasi pemerintah Presiden Joko Widodo sebelum saya, saya kebagian meresmikannya," imbuhnya.

2. PSSI

Pada kesempatan itu, Prabowo setuju dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan sepakbola adalah lambang harga diri bangsa. Dengan begitu, bangsa dan negara bisa berdiri jadi lebih hebat.

"Memang benar tadi ketum PSSI menyampaikan sepak bola menjadi suatu lambang daripada harga diri sebuah bangsa modern,” kata Prabowo.

"Jadi suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat, jiwanya dan kuat fisiknya. Fisik kuat, jiwa kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat bangsa bisa berdiri tegak dan bisa jadi negara yang hebat," imbuhnya.

3. Tolok Ukur

Karena itu, kata Prabowo, olahraga adalah salah satu tolak ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak. Apalagi, banyak negara miskin, negara-negara di Afrika bahkan bisa masuk ke Piala Dunia.

"Punya kehendak atau tidak. Atau mudah menyerah atau tak peduli. Bukan bangsa yang kaya saja yang sepakbolanya hebat. Tidak,” ucap Prabowo.