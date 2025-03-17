Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Bicara Target, Erick Thohir Mau Pasukan Patrick Kluivert Raih Hasil Terbaik di Laga Timnas Indonesia vs Australia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |07:21 WIB
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tak memberikan target khusus untuk skuad asuhan Patrick Kluivert di laga Timnas Indonesia vs Australia. Hanya saja, Erick mau Garuda meraih hasil terbaik, yakni kemenangan.

Ya, Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB. Laga tersebut merupakan matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Ingin yang Terbaik

Jelang laga penting itu, Erick Thohir mengatakan semua kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Jadi, paling terpenting Timnas Indonesia memberikan kontribusi terbaiknya dalam laga nanti.

"Saya tidak mau (bicara target). Bola itu 50:50," kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu (16/3/2024).

"Pasti mau yang terbaik. Semua mau yang terbaik juga kan?” tambahnya.

Timnas Indonesia sudah menuju ke Australia, Minggu (16/3/2025) malam WIB. Delapan pemain berkarier di Liga 1 berangkat dari Jakarta, sedangkan yang berkarier di luar negeri menyusul ke Australia.

Dikabarkan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melakukan latihan perdana di Australia, Senin (17/3/2025). Latihan itu pun sambil menunggu kedatangan pemain secara bergelombang.

 

Halaman:
1 2
      
