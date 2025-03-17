Penyebab Timnas Australia Tak Panggil Mesin Gol Mereka untuk Lawan Timnas Indonesia

PENYEBAB Timnas Australia tak panggil mesin gol mereka untuk lawan Timnas Indonesia terungkap. Mesin gol itu bernama Mitchell Duke.

Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, mengatakan Duke tidak memenuhi kriteria waktu bermain. Karena itu, dia tak masuk ke skuadnya.

1. Timnas Australia vs Timnas Indonesia

Timnas Australia akan bersua dengan Indonesia di laga ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025.

Mendekati pertandingan itu, masing-masing tim sudah merilis daftar skuad sementara. Socceroos -julukan Timnas Australia- merilis daftar 26 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan sebelum melawan Indonesia.

Menariknya, dari 26 nama tersebut, tidak ada Mitchell Duke. Padahal, striker Machida Zelvia itu merupakan salah satu mesin gol di Timnas Australia. Dia berada di peringkat ke-21 dalam jajaran topskor Socceroos sepanjang masa dengan koleksi 12 gol dari 45 pertandingan.

2. Penyebab

Popovic menjelaskan alasan mengapa tidak memanggil striker berusia 34 tahun itu. Menurut Popovic, Duke tidak memenuhi syarat jam terbang atau waktu bermain untuk masuk ke Timnas Australia.

“Ya, (itu) karena kurangnya waktu bermain. November adalah pertandingan terakhirnya. Kemudian dia jelas-jelas sedang istirahat selama liburan musim dingin, dan dia tidak banyak bermain sepak bola sejak J-League (Liga Jepang) melanjutkan musim baru mereka,” kata Popovic dikutip dari laman resmi Timnas Australia, Senin (17/3/2025).

“Itu jelas tidak berarti dia tidak akan pernah terpilih,” sambungnya.