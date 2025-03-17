Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers Buka-bukaan Ungkap Sosok yang Membuatnya Jadi Bek Tangguh

ENSCHEDE – Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, menjelma jadi bek tangguh. Dia pun mengungkap sosok berpengaruh yang membuatnya menjadi bek tangguh saat ini di FC Twente.

Kata Hilgers, sosok itu adalah mantan rekan setimnya, yakni Robin Propper. Untuk diketahui, Hilgers merajut kariernya dengan bergabung di FC Twente Youth pada 2011 silam. Performanya terus meningkat hingga akhirnya dia menembus tim utama pada musim 2020.

1. Kiprah Mees Hilgers

Sejak saat itu, Hilgers pun semakin tangguh. Pemain Timnas Indonesia itu menjadi pemain utama yang dipercaya dalam mengawal pertahanan FC Twente hingga saat ini.

Namun, performa Hilgers yang kian tangguh tak didapatnya secara instan begitu saja. Dia menyebut Propper menjadi sosok yang mempengaruhinya hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Bek veteran berusia 31 tahun itu mengajarinya banyak hal penting.

"Dia adalah pemain senior yang membantu saya saat saya berusia 19 atau 20 tahun," kata Hilgers, dilansir dari situs resmi FIFA, Senin (17/3/2025).

“Dia mengajari saya detail-detail penting untuk menjadi bek tengah yang lebih cerdas dan lebih baik, serta bagaimana menjadi seorang pemimpin,” kenangnya.