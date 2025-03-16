Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Bojan Hodak Usai 2 Pemain Persib Bandung Dapat Panggilan Bela Timnas

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |14:05 WIB
Reaksi Bojan Hodak Usai 2 Pemain Persib Bandung Dapat Panggilan Bela Timnas
Bojan Hodak kala melatih Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REAKSI Bojan Hodak usai 2 pemain Persib Bandung dapat panggilan bela tim nasional (timnas) menarik diulas. Tetapi, keduanya bukan dipanggil membela Timnas Indonesia.

Meski begitu, Bojan Hodak merasa turut berbangga. Pasalnya, dua pemainnya akan membela tim nasional.

Kevin Ray Mendoza. ig/persib

1. 2 Pemain Persib Bela Timnas

Kedua pemain Persib Bandung yang dipanggil membela timnas adalah Kevin Ray Mendoza yang dan Gervane Kastaneer. Kevin Ray Mendoza dipanggil membela Timnas Filipina, sementara Gervane Kastaneer dipanggil gabung Timnas Curacao.

Pelatih asal Kroasia ini memastikan pemanggilan kedua pemainnya itu sangat bagus. Tak hanya untuk Persib Bandung, tetapi juga untuk masing-masing pemain.

“Kevin sudah biasa dipanggil tim nasional Filipina dan Kasta juga bersama Curacao. Tapi satu hal adalah Kasta di sesi latihan terakhir mengalami cedera jadi saya tidak yakin dia akan bermain bersama Curacao,” ujar Bojan Hodak, Sabtu 15 Maret 2025.

 

