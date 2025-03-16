Kakang Rudianto Tak Takut Kena Denda USD2 Ribu dari Bojan Hodak yang Diterapkan Selama Persib Bandung Libur

KAKANG Rudianto tak tak takut dengan sanksi yang diberlakukan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Denda itu berlaku selama libur diberikan kepada para pemain Persib Bandung.

Ya, Bojan Hodak tak segan-segan untuk memberikan denda jika berat badan pemainnya mengalami kenaikan. Dendanya mencapai USD2 ribu untuk 1 kilogram berat badan yang bertambah.

1. Tak Risau

Kakang memastikan denda itu tidak berlaku baginya. Sebaliknya, pelatih asal Kroasia itu memintanya untuk menaikkan berat badan.

“Untuk saya, itu tidak ada beban karena ada pemain yang tidak diharuskan tidak naik dan ada yang harus naik. Seperti saya ini harus naik kata coach Bojan, khusus saya Robi sama Beckham tuh harusnya naik jangan turun,” kata Kakang, Sabtu 15 Maret 2025.

Dengan alasan itu, pemilik nomor punggung 5 di Persib Bandung ini tak merasa terbebani dengan sanksi berupa denda yang diberlakukan Bojan Hodak. Bahkan, lanjutnya, para pemain juga diberikan kebebasan untuk menjalani liburan, yakni dengan tidak boleh melakukan aktivitas sepakbola.

“Seperti pelatih Bojan bilang, ketika liburan 5 hari bebas jangan dulu main bola, kalian relaks dan ketika balik ke latihan langsung fresh,” tuturnya.