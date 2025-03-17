Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil Patrick Kluivert, Septian Bagaskara Dinilai Layak Masuk Skuad Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |02:05 WIB
Dipanggil Patrick Kluivert, Septian Bagaskara Dinilai Layak Masuk Skuad Timnas Indonesia
Septian Bagaskara dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. (Foto: Dewa United)
JAKARTA – Pengamat sepakbola nasional, Mohamad Kusnaeni, tak kaget melihat Septian Bagaskara dipanggil ke Timnas Indonesia. Menurutnya, pemain Dewa United FC itu memang tampil apik sepanjang musim ini.

Alhasil, Septian layak masuk skuad Timnas Indonesia. Kini, menarik menantikan kiprahnya di bawah asuhan Patrick Kluivert.

Septian Bagaskara bermain untuk Dewa United FC (Foto: Instagram/@septiansatria_b)

1. Dipanggil ke Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil 27 pemain dalam daftar sementara untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan Grup C. Terselip nama Septian Bagaskara yang cukup mencuri perhatian karena untuk pertama kalinya mendapat panggilan ke skuad senior.

Kusnaeni pun tak menampik dipilihnya Septian Bagaskara cukup menjadi kejutan. Tapi, dia juga tidak kaget karena striker berusia 27 tahun itu memang tampil oke sepanjang musim ini bersama Dewa United FC.

“Septian memang menjadi kejutan karena satu-satunya pemain baru dari Liga 1. Dia dipanggil karena performanya di Liga 1 memang bagus,” kata Kusnaeni kepada iNews Media Group, Sabtu 15 Maret 2025.

2. Cari Striker Alternatif

Kusnaeni menilai, Septian Bagaskara cocok untuk menjadi striker alternatif jikalau Ole Romeny masih belum bisa beradaptasi dengan baik. Menurutnya, Kluivert pasti sudah paham betul harus memainkan pemainnya itu di momen seperti apa.

“Septian dibutuhkan untuk menjadi alternatif di posisi striker. Pasalnya Romeny tak mustahil masih butuh waktu untuk adaptasi,” terangnya.

“Kluivert jelas butuh striker alternatif. Apalagi saya kira dia juga sudah melihat rekaman permainan Sananta dan Hokky. Mungkin dia butuh pembanding dengan melihat langsung kemampuan Septian,” terang Kusnaeni.

 

