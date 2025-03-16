Nonton Langsung Port FC vs Bangkok United, Shin Tae-yong Peluk Hangat Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan

BANGKOK – Shin Tae-yong terlihat hadir di Stadion PAT, Bangkok, Thailand, saat Port FC berhadapan dengan Bangkok United di Liga Thailand 2024-2025. Ia bahkan memeluk hangat kedua mantan pemainnya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, usai laga.

Duel tersebut terjadi pada Minggu (16/3/2025) malam WIB. Bermain sengit, kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka karena hasil akhir 0-0.

1. Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengobrol dengan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan (Foto: X/@talao_)

Tidak disangka, Shin hadir langsung di tribun stadion. Eks pelatih Timnas Indonesia itu tampak ingin memerhatikan Asnawi dan Arhan.

Benar saja, usai laga, pelatih berpaspor Korea Selatan itu langsung menghampiri kedua bekas anak asuhnya di Timnas Indonesia. Mereka sempat mengobrol lalu saling berpelukan.

2. Ayah dan Anak

Momen itu tertangkap kamera seorang penonton. Ia mengunggah ke media sosial dan langsung jadi viral.

“Shin Tae-yong seperti ayah yang menyambut anak-anaknya dengan penuh rasa bangga,” cuit akun X @talao_, Minggu (16/3/2025).