8 Pemain Timnas Indonesia Terbang ke Australia Malam Ini, Sumardji: Semuanya Siap Tanding

TANGERANG - Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan delapan pemain yang berangkat ke Australia, Minggu (16/3/2025) malam WIB, siap tempur. Kondisi mereka sudah dicek pada Sabtu 15 Maret 2025.

Tim ofisial beserta delapan pemain Timnas Indonesia yang berlaga di Liga 1 bertolak ke Australia menggunakan pesawat pada Minggu (16/3/2025) malam WIB. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Ernando Ari, Ramadhan Sananta, Hokky Caraka, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferarri dan Rizky Ridho.

1. Kumpul di Jakarta

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berpose jelang berangkat (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Diketahui, delapan pemain itu sudah berkumpul di Jakarta sejak Sabtu 15 Maret 2025. Sumardji menjelaskan Rizky Ridho cs dalam kondisi yang sangat bagus usai pemeriksaan medis.

“Delapan pemain yang berangkat malam hari ini semua kondisinya sangat bagus. Kemarin siang berkumpul di hotel dan langsung lakukan cek medis,” kata Sumardji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (16/3/2025).

2. Cedera

Pria berkacamata itu memastikan pemain yang berangkat dari Jakarta saat ini tidak ada yang cedera. Mereka dalam mode siap tempur menghadapi Timnas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025.

“Kondisinya semuanya tidak ada satu pun dari delapan pemain yang bergabung mengalami cedera. Semuanya benar-benar siap untuk bertanding,” tegas Sumardji.