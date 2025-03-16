Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Sudah Tiba di Sydney Australia, Nomor 1 Pembobol Gawang Timnas China!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |20:18 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Sudah Tiba di Sydney Australia, Nomor 1 Pembobol Gawang Timnas China!
Thom Haye sudah tiba di Sydney Australia. (Foto; Instagram/@thomhaye)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang sudah tiba di Sydney, Australia akan diulas Okezone. Sebanyak 29 nama dibawa pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menghadapi Timnas Australia di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Namun, 29 nama itu tidak datang berbarengan. Rencananya delapan pemain yang merumput di Liga 1 2024-2025 akan berangkat dari Jakarta ke Sydney pada Minggu, (16/3/2025) pukul 22.30 WIB.

Mereka pun dijadwalkan tiba di Sydney pada Senin 17 Maret 2025 waktu setempat. Sementara itu, 21 nama lain berangkat ke Australia setelah membela klub-klub masing yang dijadwalkan bertanding pada 15-17 Maret 2025.

Sejauh ini sudah ada tiga pemain yang sudah tiba di Sydney, Australia. Nama-nama ini pun dijadwalkan ikut berlatih dalam sesi latihan perdana yang digelar di Sydney pada Senin, 17 Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang sudah tiba di Sydney Australia:

3. Rafael Struick (Brisbane Roar)

Rafael Struick gagal bobol gawang Laos PSSI

Rafael Struick duduk manis di bench saat Brisbane Roar di luar dugaan menang 3-1 atas Perth Glory di lanjutan pekan ke-23 Liga Australia 2024-2025, Sabtu 15 Maret 2025 malam WIB. Keesokan harinya atau tadi pagi, Rafael Struick terbang Perth menuju Sydney.

Pesepakbola 21 tahun ini tercatat sebagai pemain Timnas Indonesia yang menjalani penerbangan paling dekat. Sebab, ia berkarier di Negeri Kanguru sehingga hanya perlu terbang antarkota untuk sampai di Sydney.

 

Halaman:
1 2
      
