Intip Statistik Mentereng Calvin Verdonk saat Bawa NEC Nijmegen Menang 1-0 atas FC Utrecht di Liga Belanda 2024-2025

INTIP statistik mentereng Calvin Verdonk saat bawa NEC Nijmegen menang 1-0 atas FC Utrecht di Liga Belanda 2024-2025. Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan Liga Belanda di Stadion Galgenwaard, Sabtu 15 Maret 2025.

Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berhasil tampil mentereng hingga membawa timnya, NEC Nijmegen meraih kemenangan. Dia sendiri bermain penuh dan tak tergantikan di sepanjang laga tersebut.

1. Kiprah Manis Calvin Verdonk

Dalam laga itu, Calvin Verdonk bermain 90 menit. Dia cukup bekerja keras saat memainkan peran sebagai bek kiri NEC Nijmegen.

Pemain berusia 27 tahun itu mencatatkan dua kali intersepsi dan delapan clearance. Verdonk pun melakukan dua tekal dan mendapatkan ganjaran satu kartu kuning.

Verdonk melakukan 68 kali sentuhan bola. Sentuhannya itu berbuah ada 48 kali operan-operan matang dengan akurasi 75 persen. Tak hanya itu, Calvin Verdonk juga mencatatkan dua umpan kunci, 18 umpan panjang, dan sekali umpan silang.