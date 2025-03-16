Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Madura United di Liga 1 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Sape Kerrab Menang 2-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |22:41 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Madura United di Liga 1 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Sape Kerrab Menang 2-1
Madura United menang 2-1 atas PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
A
A
A

SEMARANG – Hasil PSIS Semarang vs Madura United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (16/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Laskar Sape Kerrab.

Dua gol Madura United dicetak oleh Pedro Monteiro (18’) dan Andi Irfan (90+4’). Sedangkan, satu-satunya gol PSIS dihasilkan oleh Gustavo Souza (57’).

PSIS Semarang vs Madura United di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan langsung tancap gas dengan saling jual beli serangan. Namun begitu, belum ada gol yang mampu diciptakan baik oleh PSIS Semarang maupun Madura United hingga 15 menit laga berjalan.

Papan skor berubah ketika menginjak menit ke-18. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- berhasil membuka keunggulannya PSIS Semarang lewat gol yang dicetak Pedro Monteiro. 

Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- mencoba untuk merespons gol tersebut. Tim arahan Gilbert Agius itu terlihat cukup mendominasi permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan meski belum ada yang berbuah gol.

PSIS Semarang nyaris menyamakan kedudukan di akhir babak pertama lewat tendangan Gali Freitas. Pada akhirnya, Madura United unggul sementara 1-0 atas tuan rumah di babak pertama.

Usai turun minum, PSIS Semarang tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalannya. Mereka menciptakan peluang di menit ke-53 lewat tendangan keras Alfeandra Dewangga yang masih belum menemui sasaran.

 

