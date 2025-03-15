Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lepas Timnas Indonesia U-17, Erick Thohir Ingin Garuda Asia Lolos Fase Grup Piala Asia U-17 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |22:57 WIB
Lepas Timnas Indonesia U-17, Erick Thohir Ingin Garuda Asia Lolos Fase Grup Piala Asia U-17 2025
Erick Thohir lepas Timnas Indonesia U-17 ke Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir resmi melepas skuad Timnas Indonesia U-17 ke Piala Asia U-17 2025. Dalam acara pelepasan itu, Erick mengingatkan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– harus lolos fase grup Piala Asia U-17 2025

Piala Asia U-17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Sebelum beraksi di ajang itu, Timnas Indonesia U-17 akan lebih dulu menjalani pemusatan latihan (TC) terakhir di Dubai, Uni Emirat Arab, dan akan berangkat malam ini.

1. Bicara Target di Piala Asia U-17 2025

Erick pun melepas keberangkatan tim polesan Nova Arianto itu. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN meminta kepada skuad Garuda Muda untuk mengeluarkan performa terbaiknya demi mengejar target utama, yakni lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2025 via lolos fase grup Piala Asia U-17 2025.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemain yang sudah terpilih dalam tim ini. Kalian sudah berjuang untuk lolos ke Piala Asia, dan kalian telah berlatih keras selama persiapan. Jadi selamat bertanding,” kata Erick dalam keterangan resmi PSSI, Sabtu (15/3/2025).

“Tunjukkan permainan terbaik, penuh semangat untuk kejar target lolos, minimal sebagai runner up grup, agar bisa tampil ke Piala Dunia U-17. Jika saya optimistis bisa, maka kalian harus buktikan bahwa memang mampu dan layak tampil di Piala Dunia U-17 mendatang,” sambungnya.

Erick Thohir lepas Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
Erick Thohir lepas Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

2. Erick Thohir Optimis

Erick mengungkapkan kalau Timnas Indonesia U-17 punya peluang besar untuk merebut tiket Piala Dunia U-17 2025. Sebab, ada jatah delapan tim yang akan diperebutkan. Skuad Garuda Muda hanya butuh untuk bisa lolos fase grup untuk bisa merebut tiket tersebut.

“Jika dua tahun lalu kita bertanding di Piala Dunia U-17 dengan status tuan rumah, maka kali ini harus lebih bergengsi dengan lolos dari penyisihan," jelasnya.

 

