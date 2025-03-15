4 Pemain Timnas Indonesia yang Tiba di Sydney Lebih Cepat Jelang Lawan Australia

SETIDAKNYA ada empat pemain diaspora Timnas Indonesia yang akan tiba lebih cepat di Sydney, Australia jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keempat pemain yang dimaksud adalah Rafael Struick, Thom Haye, Sandy Walsh, dan Justin Hubner.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah memanggil sebanyak 29 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari daftar pemain itu, mayoritas pemain yang dipanggil merumput di luar negeri.

1. Kelar Bela Klub, Langsung Fokus ke Timnas Indonesia

Dari banyaknya pemain diaspora, Haye, Hubner, Walsh, dan Struick dipastikan akan tiba lebih dulu. Pasalnya, mereka telah menyelesaikan laga terakhir bersama klubnya masing-masing. Empat pemain itu akan menjadi gelombang pertama rombongan diaspora yang tiba di Sydney lebih dulu.

“Empat penggawa, Thom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struick mengawali gelombang pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menuju Sydney, Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025,” tulis PSSI dalam situs resminya, Sabtu (15/3/2025).

Haye berangkat dari Belanda pada Sabtu (15/3) setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya Almere City. Sementara Hubner berangkat dari Inggris setelah memainkan laga terakhir Jumat (14/3) malam untuk Wolves U-21.

Walsh sendiri bertolak dari Jepang usai terakhir bermain bagi klubnya di AFC Champions League pada 11 Maret lalu. Sedangkan Struick terakhir turun bermain pada 8 Maret saat Brisbane Roar ditahan imbang,1-1 oleh Adelaide United.

Diketahui, mereka akan tiba di Sydney pada Minggu (16/3) besok. Kemudian pemain diaspora yang lainnya baru akan menyusul setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya.