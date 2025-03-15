Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Tiba di Sydney Lebih Cepat Jelang Lawan Australia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |18:33 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tiba di Sydney Lebih Cepat Jelang Lawan Australia
Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye. (Foto: Instagram/thomhaye)
A
A
A

SETIDAKNYA ada empat pemain diaspora Timnas Indonesia yang akan tiba lebih cepat di Sydney, Australia jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keempat pemain yang dimaksud adalah Rafael Struick, Thom Haye, Sandy Walsh, dan Justin Hubner.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah memanggil sebanyak 29 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari daftar pemain itu, mayoritas pemain yang dipanggil merumput di luar negeri.

1. Kelar Bela Klub, Langsung Fokus ke Timnas Indonesia

Dari banyaknya pemain diaspora, Haye, Hubner, Walsh, dan Struick dipastikan akan tiba lebih dulu. Pasalnya, mereka telah menyelesaikan laga terakhir bersama klubnya masing-masing. Empat pemain itu akan menjadi gelombang pertama rombongan diaspora yang tiba di Sydney lebih dulu.

“Empat penggawa, Thom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struick mengawali gelombang pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menuju Sydney, Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025,” tulis PSSI dalam situs resminya, Sabtu (15/3/2025).

3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia

Haye berangkat dari Belanda pada Sabtu (15/3) setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya Almere City. Sementara Hubner berangkat dari Inggris setelah memainkan laga terakhir Jumat (14/3) malam untuk Wolves U-21.

Walsh sendiri bertolak dari Jepang usai terakhir bermain bagi klubnya di AFC Champions League pada 11 Maret lalu. Sedangkan Struick terakhir turun bermain pada 8 Maret saat Brisbane Roar ditahan imbang,1-1 oleh Adelaide United.

Diketahui, mereka akan tiba di Sydney pada Minggu (16/3) besok. Kemudian pemain diaspora yang lainnya baru akan menyusul setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657703/raih-4-emas-sea-games-2025-ada-irjen-nunung-di-balik-sukses-pencak-silat-ega.webp
Raih 4 Emas SEA Games 2025, Ada Irjen Nunung di Balik Sukses Pencak Silat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_basket_putra_indonesia_foto_ig_at_perbasi.jpg
Timnas Basket Indonesia Amankan Perunggu SEA Games 2025 usai Libas Malaysia 80-68
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement