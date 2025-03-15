Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |17:25 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara langsung di RCTI itu akan berlangsung pada Jumat 4 April 2025 malam WIB.

Dalam Piala Asia U-17 2025 itu, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– tergabung di grup yang sulit, yakni Grup C. Grup tersebut berisikan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan.

1. Targetkan Lolos Fase Grup

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sudah menetapkan target untuk pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto di Piala Asia U-17 2025. Target tersebut adalah lolos fase grup agar mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Untuk yang belum tahu, Piala Asia U-17 2025 akan menjadi jalan bagi Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Diketahui, dari 16 tim di Piala Asia U-17 2025, delapan di antaranya berhak untuk mendapat tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Karena itu, Erick mengingatkan Timnas Indonesia U-17 untuk serius menatap Piala Asia U-17 2025. Erick menegaskan, target utama Garuda Muda saat ini adalah lolos ke Piala Dunia U-17 2025.

TC Timnas Indonesia U-17 di Bogor (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
TC Timnas Indonesia U-17 di Bogor (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

“Dengan jatah delapan tim dari Piala Asia U-17 ini akan lolos ke Piala Dunia U-17, maka target lolos dari grup harus jadi realitas,” ujar Erick dikutip dari rilis resmi PSSI, Sabtu (15/3/2025).

“Jika dua tahun lalu kita bertanding di Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah, maka kali ini harus lebih bergengsi dengan lolos dari penyisihan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
