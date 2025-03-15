JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara langsung di RCTI itu akan berlangsung pada Jumat 4 April 2025 malam WIB.
Dalam Piala Asia U-17 2025 itu, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– tergabung di grup yang sulit, yakni Grup C. Grup tersebut berisikan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan.
Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sudah menetapkan target untuk pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto di Piala Asia U-17 2025. Target tersebut adalah lolos fase grup agar mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2025.
Untuk yang belum tahu, Piala Asia U-17 2025 akan menjadi jalan bagi Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Diketahui, dari 16 tim di Piala Asia U-17 2025, delapan di antaranya berhak untuk mendapat tiket ke Piala Dunia U-17 2025.
Karena itu, Erick mengingatkan Timnas Indonesia U-17 untuk serius menatap Piala Asia U-17 2025. Erick menegaskan, target utama Garuda Muda saat ini adalah lolos ke Piala Dunia U-17 2025.
“Dengan jatah delapan tim dari Piala Asia U-17 ini akan lolos ke Piala Dunia U-17, maka target lolos dari grup harus jadi realitas,” ujar Erick dikutip dari rilis resmi PSSI, Sabtu (15/3/2025).
“Jika dua tahun lalu kita bertanding di Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah, maka kali ini harus lebih bergengsi dengan lolos dari penyisihan,” tambahnya.