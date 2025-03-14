Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nama Asisten Pelatih Lokal Timnas Indonesia Tak Kunjung Diumumkan, Erick Thohir: Mungkin Besok

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |18:24 WIB
Nama Asisten Pelatih Lokal Timnas Indonesia Tak Kunjung Diumumkan, Erick Thohir: Mungkin Besok
Ketua Umum PSSI Erick Thohir tanggapi nama asisten pelatih lokal Timnas Indonesia belum diumumkan (Foto: PSSI)
JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi belum diumumkannya nama asisten pelatih lokal di Timnas Indonesia hingga kini. Menurutnya, Patrick Kluivert perlu waktu untuk mencari sosok terbaik.

Susunan tim kepelatihan Timnas Indonesia kian lengkap belakangan ini. Beberapa nama seperti asisten pelatih, pelatih fisik, pelatih kiper, serta Jordy Kluitenberg yang baru saja bergabung sebagai video analis.

Namun di samping itu, tim yang dipimpin Kluivert itu sejatinya akan merekrut sosok asisten pelatih lokal. Mereka sebelumnya sudah menyeleksi sejumlah nama seperti Zulkifli Syukur hingga Bima Sakti.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada nama asisten pelatih lokal yang diumumkan terpilih. Erick mengungkapkan, Kluivert dan kolega masih menyeleksi betul-betul para kandidat itu.

“Sesuai dengan kesepakatan oleh Patrick dan tim dari 8 (calon asisten pelatih lokal) yang kemarin di-interview mereka akan coba didik untuk menjadi bagian dari pada tim, karena ini kan tentu Patrick harus menyusun pemain, memikirkan juga para asisten, kan waktunya sangat bersamaan,” kata Erick di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
