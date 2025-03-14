Live Dini Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Simak jadwal siaran langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: AFC)

LIVE dini hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pertandingan Timnas Arab Saudi vs Timnas China itu merupakan matchday tujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, Jumat 21 Maret 2025 pukul 01.15 WIB.

1. Krusial

Timnas China vs Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Duel ini akan krusial buat kedua kesebelasan. Sebab, mereka sama-sama mengumpulkan enam poin dari enam laga yang sudah berlangsung di putaran ketiga ini.

Arab Saudi saat ini nangkring di posisi empat dengan selisih gol -3 (3-6). Sedangkan, China terdampar sebagai juru kunci dengan selisih gol -10 (6-16).

2. Poin Penuh

Di pertemuan pertama pada September 2025, Arab Saudi sukses mencuri poin penuh dengan skor 2-1 di kandang China. Tentu, bermain di rumah sendiri, The Green Falcons diunggulkan untuk menang.

Akan tetapi, Arab Saudi tak pernah menang di kandang sendiri dalam tiga pertandingan sebelumnya di fase ini. Mereka dua kali imbang (1-1 vs Timnas Indonesia dan 0-0 vs Timnas Bahrain) serta kalah sekali (0-2 vs Timnas Jepang).