HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Jepang vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Live di TV Mana?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:04 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Jepang vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Live di TV Mana?
Timnas Bahrain kala berlaga. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
JADWAL siaran langsung Timnas Jepang vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Akan live di TV mana laga ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu?

Ya, gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut pada bulan ini. Bahrain sendiri dijadwalkan lakoni 2 pertandingan, melawan Jepang dan Timnas Indonesia.

Timnas Bahrain vs Timnas Jepang (Foto: Instagram/@bahrainnt)

1. Tandang ke Jepang Sebelum Lawan Timnas Indonesia

Bahrain sendiri dipastikan bakal tandang ke Jepang lebih dahulu sebelum melawan Timnas Indonesia. Laga melawan Jepang di matchday ketujuh Grup C akan digelar di Stadion Saitama 2002, Saitama, pada 20 Maret 2025 pukul 17.35 WIB.

Setelah itu, Bahrain baru terbang ke Tanah Air untuk melakoni laga kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Timnas Indonesia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 25 Maret 2025.

2. Lawan Berat

Jepang sendiri dipastikan jadi lawan berat untuk Bahrain. Sebab, tim berjuluk Samurai Biru itu tengah kukuh di puncak klasemen sementara Grup C.

Dari 6 laga yang telah dilakoni, Jepang belum terkalahkan. Mereka mengemas 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Alhasil, Jepang ada di puncak klasemen dengan 16 poin.

Jepang unggul jauh atas Australia yang mengekor di posisi kedua. Jarak poinnya terpaut hingga 9 angka. Hal ini membuat Jepang bisa segera menyegel tiket Piala Dunia 2026.

 

